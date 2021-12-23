Депутати подали заяву про держзраду Зеленського – що "вішають" на президента

Зеленського звинувачують у тому, що Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля у Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Народні депутати від партії "Європейська солідарність" подали до правоохоронних органів заяву про вчинення державної зради та фінансування тероризму президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням. Про це повідомляє пресслужба партії.

Главу держави нардепи вважають винним у енергетичній кризі в Україні.

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"За каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля у країни-агресора", – йдеться у заяві.

Зазначається, що заяву вони надіслали вже до Офісу генерального прокурора України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України.

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Там ідеться, що зі вступом на посаду президента Зеленського відбулися системні зміни у постачанні українських ТЕС російським вугіллям, а також під виглядом російського і вугіллям із тимчасово окупованих територій.

"Вказані зміни зруйнували енергетичну незалежність України у сфері тепло- та електропостачання, зробили країну вкрай залежною від агресора Російської Федерації та нині недружньої – Республіки Білорусь", — додали там.

У ЄС стверджують, що за час президентства Зеленського близько 4 млрд доларів було витрачено на вугілля з Росії та Білорусі, а також на закупівлю електроенергії з цих країн.

"Наведені відомості містять достатньо фактів, що свідчать про системні дії вищого керівництва країни щодо відновлення залежності від постачання вугілля з Російської Федерації для українських ТЕС, що генерують тепло та електроенергію. Вказані дії здійснюються вищим керівництвом держави з початком перебування на посаді президента України Зеленського В.А., не могли бути йому невідомі та здійснюватися без його участі та дозволу", — переконані депутати.

У ЄС заявили, що зазначені дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада)

ч. 3 ст. 258−5 (Фінансування тероризму), щодо закупівлі вугілля з окупованих територій після заборони такої закупівлі рішенням Ради національної безпеки та оборони України "Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України"

ч. 3 ст. 255 КК України (Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, вчинені посадовою особою з використанням службового становища).

Підозра Порошенка