Депутатам у Раді прийшла важлива установка щодо міністрів – листування з телефону

У Раді готуються до відставки міністрів. Колаж "Сьогодні"

Депутатська група "Довіра" приведена в повну бойову готовність на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради – депутатів попросили підтримати звільнення міністрів.

Таке листування із внутрішнього чату депутатської групи опублікував телеграм-канал "Через плече".

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"Шановні народні депутати! Прохання від керівництва групи всім обов'язково бути у сесійній залі та максимально проголосувати за звільнення міністрів з посад", – йдеться у повідомленні.

Кандидати на відставку з Кабміну

Абрамовський Роман Романович – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Любченко Олексій Миколайович – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України.

з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України. Резніков Олексій Юрійович – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Уруський Олег Семенович – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Таран Андрій Васильович – з посади міністра оборони України.

Ротація в уряді

Найбільше говорили про відставку міністра оборони Тарана. З ним, як відомо, вже все зрозуміло: днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що президент України вже остаточно ухвалив рішення щодо наступника Тарана. Спочатку ходили розмови про Верещук, але на арену вийшов новий кандидат – Олексій Резніков.

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Також Давид Арахамія розповідав, кого точно не торкнуться перестановки у Кабміні. Він спростував інформацію про звільнення двох міністрів.