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Депутатам в Раде пришла важная установка по министрам – переписка из телефона

Сергей Мартынец
3 ноября, 11:05
Сегодня депутаты существенно встряхнут Кабмин – будут увольнять пять членов правительства

В Раде готовятся к отставке министров. Коллаж "Сегодня"

Депутатская группа "Доверие" ("Довіра") приведена в полную боевую готовность на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады – депутатов попросили поддержать увольнения министров.

Такую переписку из внутреннего чата депутатской группы опубликовал телеграм-канал "Через плечо".

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"Уважаемые народные депутаты! Просьба от руководства группы всем обязательно быть в сессионном зале и максимально проголосовать за увольнение министров с должностей", – говорится в сообщении.

Кандидаты на отставку из Кабмина

  • Абрамовский Роман Романович – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
  • Любченко Алексей Николаевич – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
  • Резников Алексей Юрьевич – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
  • Уруский Олег Семенович – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Таран Андрей Васильевич – с должности министра обороны Украины.

Ротация в правительстве

Больше всего говорили об отставке министра обороны Тарана. С ним, как известно, уже все понятно: на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что президент Украины уже окончательно принял решение по преемнику Тарана. Изначально ходили разговоры о Верещук, но на арену вышел новый кандидат – Алексей Резников.

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Также Давид Арахамия рассказывал, кого точно не коснутся перестановки в Кабмине. Он опроверг информацию об увольнении двух министров.