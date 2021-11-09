Денісова: Саакашвілі у новій в'язниці завдали тілесних ушкоджень

Денисова забила на сполох через Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі відмовився зустрітися з українським омбудсменом Людмилою Денісовою для надання пояснень щодо неналежного поводження з головою Виконавчого комітету реформ Міхеїлом Саакашвілі під час його переведення до іншої в'язниці.

Про це вона повідомила у Facebook.

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Грузинський посол відмовився від зустрічі

Вона повідомила, що грузинський посол відкликав свою пропозицію у проведенні зустрічі, пославшись на "політичний контекст заяви МЗС України стосовно Міхеїла Саакашвілі та необхідність подальших консультацій із МЗС Грузії".

"Під час зустрічі хотіла отримати пояснення про порушення права на життя і медичну допомогу та процесуальні права громадянина України Міхеїла Саакашвілі", – написала омбудсмен.

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Денісова нагадала, що Саакашвілі вже голодує 40 днів і лікарі підтвердили його критичний стан, а вчорашнє переведення політика в колонію №18 у Глдані загострило ситуацію.

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"Зі слів омбудсмена Грузії, через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесних ушкоджень співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії. Ув’язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеїла, які чутно в його камері. Це підтверджується і омбудсменом Грузії", – заявила вона.

Порушення прав Саакашвілі

Грузинська сторона, на думку українського омбудсмена, порушує три міжнародні конвенції та мінімальні стандарти правил поводження з ув'язненими, зокрема й опублікуванням відео з Саакашвілі у тюремній камері.

"Тому вимагаю негайного поміщення Міхеїла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій. Рішуче засуджую систематичні та грубі порушення прав і свобод громадянина України Міхеїла Саакашвілі посадовими особами Грузії та закликаю іноземні держави і міжнародні правозахисні організації невідкладно відреагувати на такі дії грузинської влади і висловити вимогу відновити його права. Очікую пояснень Георгія Закарашвілі стосовно фактів тортур, жорстокого поводження та порушення основоположних прав і свобод громадянина України Міхеїла Саакашвілі грузинською владою", – резюмувала Денісова.

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Як Саакашвілі перевозили вертольотом

Напередодні консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 жовтня політика на гелікоптері вивезли із виправної колонії №12.

Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії №18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.

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