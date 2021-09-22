Демонстративне вбивство – в ОП прокоментували напад на Шефіра

Авто Сергія Шефіра обстріляли / Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента заявили, що стрілянина по авто помічника президента Сергія Шефіра – спроба демонстративного вбивства ключового члена команди.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише "Українська правда".

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"Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для затримання злочинців", – сказав він.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

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Починав свій творчий шлях з ігор КВН в Кривому Розі.

Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".

21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.

Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Унаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".