Справа про загибель нардепа Полякова практично розкрита – що дізналася поліція

Поліція розслідує лише дві версії смерті нардепа / Фото: Колаж: Сьогодні
Правоохоронці встановили все коло осіб, з якими спілкувався до смерті нардеп Антон Поляков, і навіть склали хронологію останнього дня життя нардепа. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник поліції Києва Іван Виговський.
За словами Виговського, зараз проводиться близько 20 експертиз – причому частина з них уже готова. Також він зазначив, що зараз досудове розслідування у справі про смерть нардепа продовжується, і станом на сьогодні у розробці залишилися дві версії загибелі народного депутата.
"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишаються дві – самостійне чи примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", – повідомив Виговський.
Виговський зазначив, що з усіма причетними копи проводять слідчі дії. Також на їхньому рахунку "дуже багато технічних заходів". Проте Виговський наголосив, що більше не може нічого казати.
"Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Щодо телефона Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може зашкодити слідству", – резюмував він.
Що відомо про смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, зненацька йому стало зле, і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причину смерті нардепа.
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата знайдено алкоголь та метадон.
- Експерти зазначають, що Поляков не став би приймати метадон з доброї волі, а от отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
- 18 листопада нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі Антона Полякова.
- Колега та співмешканка померлого нардепа Ганна Скороход звинуватила правоохоронців у брехні. За її словами, Полякова було вбито.