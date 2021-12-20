Дело о гибели нардепа Полякова практически раскрыто – что узнала полиция

Полиция расследует только две версии смерти нардепа / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители установили весь круг лиц, с которыми общался до смерти нардеп Антон Поляков, а также составили хронологию последнего дня жизни нардепа. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.

По словам Выговского, сейчас проводится около 20 экспертиз – причем часть из них уже готова. Также он отметил, что в данный момент досудебное расследование по делу о смерти нардепа продолжается и по состоянию на сегодня в разработке остались две версии гибели народного депутата.

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"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остаются две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", – сообщил Выговский.

Выговский отметил, что со всеми причастными копы проводят следственные действия. Также на их счету "очень много технических мероприятий". Однако Выговский подчеркнул, что больше не может ничего говорить.

"Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", – резюмировал он.

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