Данілов: війська готові, але вторгнення 14-16 лютого малоймовірне

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Україна готова до розвитку подій на тлі загрози вторгнення Росії. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

"Ми усвідомлюємо ті ризики, які є для нашої країни. Але ситуація знаходиться абсолютно під контролем, до того ж – ми на сьогодні не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися або 16-го, або 17-го числа. Ми цього не бачимо", – сказав він.

Говорячи про загрозу вторгнення, він зазначив, що ми живемо у цивілізованому світі, де таке неприпустимо.

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"Але я не розумію, як у XXI столітті інша країна нам каже: "Ми зараз вас вбиватимемо". Що це таке? Як це називається? Геноцид, тероризм, як це назвати? Навколо цього об'єднався весь світ. Будуть дії – буде реакція", – зазначив Данилов.

Також Данилов звернувся до ЗМІ, щоб уважно перевіряли інформацію, яку публікують. За його словами, влада залишається відкритою до коментарів.

Крім того, він зазначив, що такі зустрічі, як сьогодні (закрита зустріч із народними депутатами в Раді – Ред.), проводяться регулярно за участю президента України і сьогодні силовики дали відповіді на всі питання нардепів.

Зі свого боку спікер парламенту Руслан Стефанчук сказав, що приводу для паніки немає, і жодного вторгнення не буде.

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"Ніякого наступу в ті дні, які називали, не буде – це складова інформатики. Було наведено контрдії силових структур. Залишаємось у спокої та єдності. І давайте нести відповідальність за інформпростір нашої країни. Після сьогоднішнього спілкування всім стало спокійніше", – сказав він.

Що відомо про ймовірне вторгнення