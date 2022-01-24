Данілов розповів, як Україна дізнається про напад Путіна

Олексій Данилов наголосив, що українцям не треба лякати самих себе. / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні немає підстав для того, щоб стверджувати про повномасштабний наступ на Україну.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО, яке транслював телеканал "Україна 24" .

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"Давайте спочатку про повномасштабний наступ. Ми ще раз наголошуємо – ми не бачимо на сьогодні жодних підстав для того, щоб були ствердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично", – сказав він.

Переміщення Росії

За його словами, переміщення військ Російської Федерації на території РФ справді є:

"Ми їх фіксуємо, але для нас це не дивно. Це, можливо, новина для іноземних партнерів, що вони, зрештою, побачили, що там є війська Російської Федерації, що вони пересуваються".

Секретар РНБО Олексій Данілов

"Спокійний режим"

Також Олексій Данілов зазначив, що в Україні є система оповіщення, і українцям не треба лякати себе.

"Спокій, спокій і ще раз спокій. При необхідності у нас є загальнонаціональна система оповіщення. Ми нічого приховувати не будемо – ви бачите, що ми всі процеси виносимо на ваш розсуд і з будь-якої нагоди готові комунікувати... Ми вам даємо чіткі та зрозумілі відповіді на всі питання", – розповів Данілов.

Він заявив, що в Україні все працює у спокійному режимі:

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"Є чітке розуміння, що у нас є Кабінет міністрів, є всі органи влади, обласні державні адміністрації, місцева влада. У нас усе працює у тому спокійному режимі, як і має працювати. Якщо буде якийсь форс-мажор, ми чітко розуміємо , що потрібно робити. Це наша функція, є відповідні циркуляри та документи. Нам не потрібно лякати себе".

Що ще казав Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС прокоментував евакуацію дипломатів з України та назвав причини такого рішення. За його словами, для тих, хто евакуював своїх представників, важливіша не демократія, а гроші.

"Представники ЄС сьогодні зробили заяви, що не бачать підстав для евакуації своїх дипломатів. Ще раз наголошую: відбувається дуже багато різних процесів, кожна країна насамперед вирішує свої власні питання. Чи перебуває сьогодні демократія у світі під загрозою? Так. Тому що сьогодні гроші , на жаль, у багатьох випадках виграють", – наголосив він.

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що в українців сьогодні немає приводів для паніки у зв'язку з російською загрозою.

"Останнім часом відбувається багато інформаційних подій у нашій країні. Дуже багато парамілітарної белетристики з'являється у засобах масової інформації", – сказав він.

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні . За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.