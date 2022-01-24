Данилов рассказал, как Украина узнает о нападении Путина

Алексей Данилов отметил, что украинцам не нужно пугать самих себя. / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день нет никаких оснований для того, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении на Украину.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, которое транслировал телеканал "Украина 24".

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"Давайте сначала про полномасштабное наступление. Мы еще раз подчеркиваем – мы не видим на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", – сказал он.

Перемещения России

По его словам, перемещение войск Российской Федерации на территории РФ действительно есть:

"Мы их фиксируем, но для нас это не удивительно. Это, возможно, новость для иностранных партнеров, что они, в конце концов, увидели, что там есть войска у Российской Федерации, что они передвигаются".

Секретарь СНБО Алексей Данилов

"Спокойный режим"

Также Алексей Данилов отметил, что в Украине есть система оповещения, и украинцам не нужно пугать самих себя.

"Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. При необходимости у нас есть общенациональная система оповещения. Мы ничего скрывать не будем – вы видите, что мы все процессы выносим на ваше усмотрение и по любому случаю готовы коммуницировать... Мы вам даем четкие и понятные ответы на все вопросы", – рассказал Данилов.

Он заявил, что в Украине все работает в спокойном режиме:

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"Есть четкое понимание, что у нас есть Кабинет министров, есть все органы власти, областные государственные администрации, местная власть. У нас все работает в том спокойном режиме, как и должно работать. Если будет какой-нибудь форс-мажор, мы четко понимаем, что нужно делать. Это наша функция, есть соответствующие циркуляры и документы. Нам не нужно самих себя пугать".

Что еще говорил Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC прокомментировал эвакуацию дипломатов из Украины и назвал причины такого решения. По его словам, для тех, кто эвакуировал своих представителей, важнее не демократия, а деньги.

"Представители ЕС сегодня сделали заявления, что не видят оснований для эвакуации своих дипломатов. Еще раз подчеркиваю: происходит очень много разных процессов, каждая страна прежде всего решает свои собственные вопросы. Находится ли сегодня демократия в мире под угрозой? Да. Потому что сегодня деньги, к сожалению, во многих случаях выигрывают", – отметил он.

Напомним, Алексей Данилов заявил, что у украинцев сегодня нет поводов для паники в связи с российской угрозой.

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"В последнее время происходит много информационных событий в нашей стране. Очень много парамилитарной беллетристики появляется в средствах массовой информации", – сказал он.

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.