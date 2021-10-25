"Та годі вже д**чить на Ківу": як на Банковій допомагають "Кварталу 95" з жартами

Шефір (в кружечку) знаходить час для "Кварталу". Колаж "Сьогодні"
Учасник студії "Квартал 95" Олександр Пікалов розповів, що першому помічникові президента України Сергію Шефіру вдається поєднувати обов'язки на Банковій з творчістю гумористів. Наприклад, підказує їм щодо жартів, затверджує фінанси.
Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
Він зазначив, що "Квартал" не погоджує свої жарти з Офісом президента, але зараз Шефір іноді допомагає затверджувати гумористичні номери, оскільки самі коміки не завжди задоволені якістю свого продукту.
На питання, чи дійсно помічник президента допомагає допрацьовувати жарти, комік відповів: "Іноді він, як правило наші редактори. Як це відбувається: наші автори десь загулюють в своїх думках, і він (Шефір) може сказати "ні". І це стосується не обов'язково жартів в сторону президента Зеленського, або в сторону опозиції – це стосується всіх".
"Та годі вже д**чити в кишені на Ківу. Все". Він каже: "у вас чогось багато", або "вульгарщини багато – нах*р, цього багато – нах*р, це – хто вам сказав?". Так ось же написано. "Ні, це х*рня. Цього немає"... Ну і, по-друге, там же тема зараз: у нас зламалися два монтажних столи. Щоб їх купити, треба взяти погодження. Я повинен прийти до Сергія, і він повинен дати добро, щоб я з прибутку "Жіночого кварталу" заплатив", – розповів Пікалов.
Він підкреслив, що Шефір не частий гість у "Кварталі" і коли накопичується багато питань – помічник Зеленського приїде і все владнає за один раз. Наприклад, підказує з фінансовими питаннями, може затверджувати закупівлю реквізиту і т.д.
Замах на Сергія Шефіра
- 22 вересня поблизу с. Лісники (Київська область) було скоєно напад на першого помічника президента України Сергія Шефіра. У результаті обстрілу автомобіля поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху.
Нагадаємо, днями глава МЗС Росії Сергій Лавров порівняв "Нормандську четвірку" з "Кварталом 95".