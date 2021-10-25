"Да хватит уже д**чить на Киву": как на Банковой помогают "Кварталу 95" с шутками

Шефир (в кружочке) находит время для "Квартала". Коллаж "Сегодня"
Участник студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, что первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру удается совмещать обязанности на Банковой с творчеством юмористов. Например, подсказывает им относительно шуток, утверждает финансы.
Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
Он отметил, что "Квартал" не согласовывает свои шутки с Офисом президента, но сейчас Шефир иногда помогает утверждать юмористические номера, поскольку сами комики не всегда довольны качеством своего продукта.
На вопрос, действительно ли помощник президента помогает дорабатывать шутки, комик ответил: "Иногда он, как правило, наши редакторы. Как это происходит: наши авторы где-то загуливают в своих мыслях, и он (Шефир) может сказать "нет". И это касается не обязательно шуток в сторону президента Зеленского или в сторону оппозиции – это касается всех".
"Да хватит уже д**чить в кармане на Киву. Все". Он говорит: "у вас чего-то много", или "пошлятины много – нах*р, этого много – нах*р, это – кто вам сказал?". Так вот же написано. "Нет, это х*рня. Этого нет"… Ну и, во-вторых, там же тема сейчас: у нас сломались два монтажных стола. Чтобы их купить, надо взять согласования. Я должен прийти к Сергею и он должен дать добро, чтобы я с прибыли "Женского квартала" заплатил", – рассказал Пикалов.
Он подчеркнул, что Шефир не частый гость в "Квартале", и когда накапливается много вопросов – помощник Зеленского приедет и все уладит за один раз. Например, подсказывает с финансовыми вопросами, может утверждать закупку реквизита и т.д.
Покушение на Сергея Шефира
- 22 сентября вблизи с. Лесники (Киевская область) было совершено нападение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать скорую помощь.
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения.
Напомним, на днях глава МИД России Сергей Лавров сравнил "Нормандскую четверку" с "Кварталом 95".