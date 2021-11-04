COVID-сертифікат не підходить? На журналістів чекав "сюрприз" в офісі "Слуги народу"

Представників ЗМІ змусили робити експрес-тест на коронавірус, незважаючи на сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 листопада, у КВЦ "Парковий", де розташований офіс партії "Слуга народу", проходить всеукраїнський форум "Україна 30. Безпечна громада". Як з’ясувалося, щоб туди потрапити замало COVID-сертифікатів, журналістів змушують робити експрес-тести на вході.

Про це в ексклюзивному коментарі для "Сьогодні" повідомила кореспондентка телеканалу "Україна 24" Анастасія Блищик.

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"От, власне, ми пройшли всі перевірки, через рамку, перевірили у нас усі сумки, техніку. Далі ми підійшли до стійки реєстрації, показали документи, прес-картки, паспорти та сертифікати про вакцинацію. Однак нам сказали, що цього недостатньо. Потрібно залишити всю техніку на першому поверсі, піднятися на третій поверх та здати експрес-тест. Після чого почекати 20 хвилин результату та спуститися знову на перший поверх, щоб зареєструватися", - сказала Блищик.

Вона додала, що і в неї, і в оператора результати тесту були негативними.

"Ми здорові, тому нас пропустили, і ми так потрапили на захід. Тобто сертифіката про вакцинацію було недостатньо, сказали, що ми можемо бути носіями хвороби, тож треба здати експрес-тест", – зазначила журналістка.

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Блищик додала, що експрес-тест був безкоштовним.

"За нашими спостереженнями – тестували переважно ЗМІ. Гостей та учасників форуму – ні. Мабуть через те, що це зайняло б багато часу", – додала журналістка.

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Форум "Україна 30. Безпечна громада"

У форумі візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Темою першої сесії стане "Розвиток безпечного середовища". Зокрема, в першій частині сесії візьме участь голова Національної поліції України Ігор Клименко, у другій частині сесії – голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

"Безпечна інфраструктура" – тема другої сесії, під час якої заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповість про розвиток безпечної інфраструктури, а перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький – про масштабування проєкту автофіксації порушень ПДР.

Тема третьої сесії – "Розвиток цифрових сервісів для громадян". Так, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік розповість про перспективи впровадження електронного сервісу державних послуг, а голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко – про впровадження електронної реєстрації громадян.

Раніше ми повідомляли, що депутати ухвалили постанову, якою ввели додаткові карантинні обмеження у будівлі парламенту. Тепер не можна туди зайти без ковід-сертифікату чи бодай тесту.

Причому голосували за жорсткий карантин майже самі "слуги народу". Але навіть не всі депутати монобільшості висловилися за посилення правил допуску до парламенту. Наприклад,"слуга" Богуцька пішла проти партії, розкритикувавши карантин. Вона навіть раніше запитувала, чи будуть рейди з перевірки сертифікатів у безхатьків у переходах.