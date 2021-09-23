"Чисто пожерти і поговорити": Рада пішла на перерву перед "битвою з олігархами"

Засідання Ради різко перервалося

Депутати Верховної Ради відразу після відкриття пленарного засідання пішли на перерву перед розглядом дуже важливого законопроєкту №5599 про олігархів. Сайт "Сьогодні" веде онлайн-трансляцію засідання парламенту.

Перерву оголошено на 30 хвилин, але не виключено, що вона може затягнутися.

"Надійшла заява від двох політичних фракції – оголосити перерву на 30 хвилин. Я попрошу керівників політичних фракцій зібратися у мене в кабінеті, а інших народних депутатів не розходитися", – оголосив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, який веде засідання за відсутності Дмитра Разумкова.

При цьому не відомо, з якого питання вони будуть радитися.

У свою чергу нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський в Telegram озвучив "причину" перерви.

"Перед рішучою битвою з олігархами взяли 30 хвилин паузу, чисто пожерти і поговорити. Зараз доп'ємо каву, ледачим клацанням відправимо в урну останній недопалок, і натурально задушимо гідру голими руками. Може навіть дві гідри, дивлячись як піде", – написав він.

Що з законом про олігархів

1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 17 вересня оборонний комітет Ради розглянув поправки до документу до другого читання – тепер очікуються зміни в законі.

Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці". Але є проблема – Комісія вже заявила, що дасть свій висновок по документу в середині грудня . Але в Раді не хочуть так довго чекати.

Читайте також в матеріалі "Сьогодні" про конфлікті між Разумковим і "слугами народу" через олігархічний закон.