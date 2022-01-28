Четверта "пташка" у столиці: до Києва знову прибула зброя із США

Наступного тижня в Україні очікують на американські літаки з військово-технічною допомогою. Фото - twitter.com/oleksiireznikov.

В Україну прибула ще одна партія військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Цього разу 4-а "пташка" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на американські літаки з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", – написав міністр.

Фото – Twitter міністра оборони Олексія Резнікова

Інша допомога від союзників

21 січня в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрози вторгнення РФ. Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців.

Крім цього, 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів було прийнято президентом США Джо Байденом у грудні.

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Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Своєю чергою, міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявляла про те, що Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок.

"Ми працюємо над мирним врегулюванням цього конфлікту у центрі Європи", – сказала міністр.

Нагадаємо, 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США . Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.

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