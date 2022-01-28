Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ☎ Переговори Байден-Зеленський 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Влада Події

"Путін – це Гітлер із ядерною зброєю": хто захистить Україну від вторгнення

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 17:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Без України сьогодні не обходиться жодна міжнародна зустріч
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Те, що зараз відбувається у світі, – це відбиток того, що кожна країна має свої національні інтереси.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявила екснардеп Валерія Заружко.

Реклама

"І США тут – не виняток. Безумовно, є якась комунікація з виборцем усередині країни і якісь заяви робитимуться суто політичні", – сказала вона.

США та Україна

За її словами, важливо розуміти, що інтереси України можуть відстояти лише українці:

"І коли ми оглядаємося і чекаємо на допомогу ззовні, то це, м'яко кажучи, слабка позиція, яка робить нас об'єктом, а не суб'єктом переговорів. Тому тут ілюзій не має бути – має бути дуже виважена, державницька позиція".

Також політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе зазначив, що сьогодні однозначно видно реальну допомогу від США – і фінансову, і постачання зброї.

"3,7 млрд дол. ми отримали – і це офіційно. Є ще й неофіційно. Я вважаю, що так (США допоможуть зупинити агресію Росії – прим. ред.)", – сказав він.

Реклама

"Путін – це Гітлер із ядерною зброєю"

Політичний експерт Валерій Димов в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" зазначив, що якби не було допомоги США, Україна вже була б окупована:

"Ми чудово розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це людина, яка зараз уже артикулювала у вигляді ультиматумів по всьому світу. Там йдеться не тільки про Україну, а й про Європу, країни Балтії, Середню Азію, Кавказ".

Він заявив, що тепер те, що бачили українці, бачить увесь світ:

"Світ тепер розуміє, що Путін – це Гітлер з ядерною зброєю. І вони не знають, що робити з людиною, яка може її використати. Путін тримає у заручниках не лише громадян України, а й увесь світ, шантажуючи ядерною зброєю".

Допомога партнерів України

Екснардеп Ігор Швайка в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" сказав, що зараз на Україні світ клином зійшовся:

Реклама

"Чи важлива допомога іноземних партнерів? Так, важлива. Чи допомагає світ зараз Україні? Так, допомагає. Чи веде Росія проти України війну? Так, веде. Чи вирішить допомога замість нас нашу проблему з північно-схильним і трохи божевільним сусідом? Ні, не вирішить.

Але сьогодні ми плавно, не помітивши того, дійшли до періоду, що насправді на Україні світ клином зійшовся – аби вгамувати цього божевільного російського ведмедя".

При цьому він зазначив, що без України сьогодні не обходиться жодна міжнародна зустріч:

"Від того, чи звільнимо ми свою землю, залежить подальший розвиток – або світ скотиться до принципу порушення кордонів і можливості окупувати інші території після нас, або ми вгамуємо цього російського ведмедя, і світ повернеться в нормальне та цивілізоване русло".

Військова допомога Україні

26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.

Окрім цього, в Україну прибув британський спецназ із новою партією зброї . В Україну відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ.

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні через загрозу вторгнення РФ. Москва продовжує нарощувати чисельність військ поблизу українських кордонів, і це викликає занепокоєння у Вашингтоні.

"Ми тільки на початку постачання абсолютно нового пакету засобів для надання допомоги (Україні. – Ред). Було три поставки. Надалі буде ще більше", – сказав він.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Вікно можливостей – відкрите". Чого чекати від переговорів "Нормандської четвірки" у Берліні Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Приструнити депутатів і домовитися про Донбас: чому насправді закрили Верховну Раду Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

161 072

захворіло за тиждень в Україні

+96%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти