"Були жорсткі дискусії": Разумков і Зеленський говорили на підвищених тонах

У Разумкова із Зеленським теж не все гладко. Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков конфліктує не тільки зі "слугами народу", а й бували жорсткі розмови з президентом Володимиром Зеленським під час обговорення якихось позицій, думки за якими у них розходилися.

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

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За словами спікера, він може бути опозицією і в "слузі народу", і до президента, якщо відбуваються речі, які викликають у нього "якийсь дисонанс". За його словами, через розбіжності в позиціях навіть бували жорсткі розмови з президентом.

"Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі дискусії", – сказав Разумков.

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На уточнююче запитання, чи переходили такі розмови на підвищені тони, він відповів: "І таке було, але не критично, назвемо це так".

"Дивіться, різні випадки були. Я не пригадаю зараз точно, які питання ми обговорювали. Але я завжди вважаю дискусію правильною річчю. І не завжди маю рацію. І тобі потрібно слухати. Ви говорите про команду. А я дійсно вважаю, що треба чути інші думки для того, щоб сформувати правильне рішення", – пояснив спікер парламенту.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова, можуть навіть порушити питання його відставки.

Як ми вже писали, в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.