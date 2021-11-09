Буде провокація? Білорусь перекидає військових до кордону з Польщею (відео)

У Польщі заявили про велику групу білоруських військових біля табору мігрантів на кордоні. Фото: скрін, колаж "Сьогодні"

Міноборони Польщі повідомило, що до табору мігрантів у Кушніці наближається велика група білоруських військових.

Відомство опублікувало відповідне відео.

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У польських службах зазначають, що будь-якої миті може бути спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена. Прикордонники, поліцейські зі спецназу та солдати перебувають у готовності.

Нагадаємо, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташовані сотні мігрантів.

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Як розвивалися події

В обід 8 листопада велика колона мігрантів із Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.

У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

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Окрім того, мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. На відео з місця подій були чутні постріли. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями.

Міграційний терор