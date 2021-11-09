Будет провокация? Беларусь перебрасывает военных к границе с Польшей (видео)

В Польше заявили о большой группе белорусских военных у лагеря мигрантов на границе. Фото: скрин, коллаж "Сегодня"

Минобороны Польши сообщило, что к лагерю мигрантов в Кушнице приближается большая группа белорусских военных.

Ведомство опубликовало соответствующее видео.

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В польских службах отмечают, что в любой момент может быть предпринята попытка штурма пограничных изгородей, значительная часть которых была повреждена. Пограничники, полицейские из спецназа и солдаты находяться в готовности.

Напомним, Польша решила закрыть пункт пропуска "Кушница" на границе с Беларусью из-за того, что неподалеку расположились сотни мигрантов.

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Как развивались события

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.

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Кроме того, мигранты пытались прорваться на территорию Польши. На видео с места событийбыли слышны выстрелы. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами.

Миграционный террор