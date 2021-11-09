Будет провокация? Беларусь перебрасывает военных к границе с Польшей (видео)

В Польше заявили о большой группе белорусских военных у лагеря мигрантов на границе. Фото: скрин, коллаж "Сегодня"
Минобороны Польши сообщило, что к лагерю мигрантов в Кушнице приближается большая группа белорусских военных.
Ведомство опубликовало соответствующее видео.
В польских службах отмечают, что в любой момент может быть предпринята попытка штурма пограничных изгородей, значительная часть которых была повреждена. Пограничники, полицейские из спецназа и солдаты находяться в готовности.
Напомним, Польша решила закрыть пункт пропуска "Кушница" на границе с Беларусью из-за того, что неподалеку расположились сотни мигрантов.
Как развивались события
В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.
В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
Кроме того, мигранты пытались прорваться на территорию Польши. На видео с места событийбыли слышны выстрелы. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами.
Миграционный террор
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.