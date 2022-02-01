"Ми дорослі хлопчики": Зеленський розповів, що робитиме з Мінськими угодами

Володимир Зеленський (ліворуч) та Борис Джонсон (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідально ставиться до міжнародних угод.

Про це він сказав на брифінгу після переговорів із прем'єр-міністром Великоъ Британії Борисом Джонсоном.

Реклама

"Я вже не пам'ятаю, хто підписав Мінські угоди. Але я точно знаю, хто має їх виконувати. Ми несемо відповідальність за будь-які папери, документи чи закони. Ми відповідально ставимося до домовленостей", – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що "мінський" та "нормандський" формати – єдині, які працюють.

"Інтенсивність стрілянини знизилася, це важливо, бо хтось працює 24/7 і домовляється. Це неідеально, але інших майданчиків немає, працює хоч щось. З іншого боку ми ведемо багато переговорів щодо тристороннього та двостороннього форматів" , – сказав він.

Реклама

Також президент зазначив, що Україна розуміє важливість Мінських угод.

"…сьогодні Україна розуміє, що вони важливі, ми боремося за те, щоб працювало хоч щось. Так, вони не ідеальні. Я незадоволений усіма пунктами, ми по-різному ставимося до їх виконання. Але ми дорослі хлопчики і повинні робити хоч щось, що приведе до деокупації", – сказав він.

Візит Джонсона до України