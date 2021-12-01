Більшість українців не підтримує бойкот "слуг народу" телеканалу "Україна"

"Слуги" оголосили бойкот телеканалу "Україна". Колаж "Сьогодні"
Українці не в захваті від рішення депутатів "Слуги народу" не приходити на ефіри телеканалів "Україна" та "Україна 24". Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Половина з усіх опитаних (49,6%) вважають, що в основі рішення "Слуги народу" не ходити на ефіри "Україна" та "Україна 24" лежить нетерпимість до критики.
20,2% респондентів вважають справедливим обурення "слуг" і 30,3% важко було відповісти.
Опитування було проведено протягом 26-29 листопада методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 1203 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім Криму) віцком 18 років та старше. У вибірку не включено окуповані території Донбасу.
Бойкот влади
- 19 листопада представники влади не прийшли на ефір програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі "Україна", хоча спочатку були запрошені та давали попередню згоду. За кілька годин до ефіру запросили президента Володимира Зеленського та голову його Офісу Андрія Єрмака – вони також не прийшли.
- 24 листопада фракція "Слуга народу" виступила із заявою, що оголошує бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24".
- Своєю чергою член наглядової ради Медіа Групи України Дмитро Белянський заявив у відповідь Банковій, що шантажем та погрозами займається не канал "Україна 24", а ті, хто бойкотує пресу.