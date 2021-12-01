Більшість українців не підтримує бойкот "слуг народу" телеканалу "Україна"

"Слуги" оголосили бойкот телеканалу "Україна". Колаж "Сьогодні"

Українці не в захваті від рішення депутатів "Слуги народу" не приходити на ефіри телеканалів "Україна" та "Україна 24". Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Половина з усіх опитаних (49,6%) вважають, що в основі рішення "Слуги народу" не ходити на ефіри "Україна" та "Україна 24" лежить нетерпимість до критики.

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20,2% респондентів вважають справедливим обурення "слуг" і 30,3% важко було відповісти.

Опитування було проведено протягом 26-29 листопада методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 1203 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім Криму) віцком 18 років та старше. У вибірку не включено окуповані території Донбасу.

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Бойкот влади