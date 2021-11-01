Дмитро Бєлянський: "Шантажем та погрозами займається не "Україна 24", а ті, хто бойкотує пресу"

Заява Члена Наглядової Ради Медіа Групи Україна Дмитра Бєлянського стосовно публічних звинувачень каналу "Україна 24"

Член Наглядової Ради Медіа Групи України Дмитро Бєлянський озвучив позицію медіаактивів МДУ / Колаж "Сьогодні"

З огляду на публічні звинувачення, які пролунали на нашу адресу з боку М.Подоляка, радника Голови Офісу Президента України Володимира Зеленського пана Андрія Єрмака, канал "Україна 24" вважає за потрібне заявити таке.

По-перше, редакційна політика каналу, як і всіх інформаційних активів МГУ, об'єднаних у Новинну групу, формується незалежно, виходячи з інтересів суспільства та у відповідності до професійних стандартів журналістики. Акціонер не здійснює втручання у редакційний процес.

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По-друге, звинувачуючи канал у висвітленні діяльності та підтримці непрохідних політиків, М.Подоляк мовчить про те, що канал висвітлює діяльність всіх українських політиків – від шостого Президента України Володимира Зеленського до кожного претендента на цю посаду. Вони стають прохідними або непрохідними точно не внаслідок дій каналу.

По-третє, ми змушені нагадати М.Подоляку, що шантажем та погрозами займається, радше, не канал "Україна 24", а ті, хто бойкотують пресу, висувають умови для участі ньюсмейкерів влади в інформаційних програмах та проводять дискредитаційні кампанії щодо незручних журналістів. Якщо пан Подоляк не згоден із вищезазначеним або має якісь інші претензії до каналів МГУ, ми готові обговорити їх з ним в ефірі у будь-який зручний час.

Члена Наглядової Ради Медіа Групи Україна Дмитро Бєлянський

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Лідер ефіру

Нагадаємо, телеканал "Україна 24" став лідером у жовтні за двома аудиторіями:

Частка — 2,31, рейтинг — 0, 36 (Аудиторія 18+ вся Україна)

Частка — 2,08, рейтинг — 0,34 (Аудиторія 18+ 50 тис. +)

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