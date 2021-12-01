Большинство украинцев не поддерживают бойкот "слуг народа" телеканала "Украина"

"Слуги" объявили бойкот телеканалу "Украина". Коллаж "Сегодня"
Украинцы не в восторге от решения депутатов "Слуги народа" не приходить на эфиры телеканалов "Украина" и "Украина 24". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Половина из всех опрошенных (49,6%) считают, что в основе решения "Слуги народа" не ходить на эфиры "Украина" и "Украина 24" лежит нетерпимость к критике.
20,2% респондентов считают справедливым возмущение "слуг", и 30,3% затруднились либо не смогли ответить.
Опрос был проведет в течение 26-29 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены оккупированные территории Донбасса.
Бойкот власти
- 19 ноября представители власти не пришли на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", хотя изначально были приглашены и давали предварительное согласие. За несколько часов до эфира пригласили президента Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака – они тоже не пришли.
- 24 ноября фракция "Слуга народа" выступила с заявлением, что объявляет бойкот телеканалов "Украина" и "Украина 24".
- В свою очередь член наблюдательного совета Медиа Группы Украина Дмитрий Белянский заявил в ответ Банковой, что шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу.