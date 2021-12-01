Большинство украинцев не поддерживают бойкот "слуг народа" телеканала "Украина"

"Слуги" объявили бойкот телеканалу "Украина". Коллаж "Сегодня"

Украинцы не в восторге от решения депутатов "Слуги народа" не приходить на эфиры телеканалов "Украина" и "Украина 24". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Половина из всех опрошенных (49,6%) считают, что в основе решения "Слуги народа" не ходить на эфиры "Украина" и "Украина 24" лежит нетерпимость к критике.

Реклама

20,2% респондентов считают справедливым возмущение "слуг", и 30,3% затруднились либо не смогли ответить.

Опрос был проведет в течение 26-29 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены оккупированные территории Донбасса.

Реклама

Бойкот власти