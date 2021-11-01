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Дмитрий Белянский: "Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу"

1 ноября, 15:52
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Заявление Члена Наблюдательного Совета Медиа Группы Украины Дмитрия Белянского по поводу публичных обвинений канала "Украина 24"
Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украины Дмитрий Белянский озвучил позицию медиаактивов МГУ / Коллаж "Сегодня"
Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украины Дмитрий Белянский озвучил позицию медиаактивов МГУ / Коллаж "Сегодня"

Учитывая публичные обвинения, которые прозвучали в наш адрес со стороны М.Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, канал "Украина 24" считает нужным заявить такое.

Во-первых, редакционная политика канала, как и всех информационных активов МГУ, объединенных в Новинную группу, формируется независимо, исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики. Акционер не вмешивается в редакционный процесс.

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Во-вторых, обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке непроходимых политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходимыми точно не в результате действий канала.

В-третьих, мы вынуждены напомнить М.Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам. Если господин Подоляк не согласен с вышеперечисленным или имеет какие-либо другие претензии к каналам МГУ, мы готовы обсудить их с ним в эфире в любое удобное время.

Члена Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина Дмитрий Белянский

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Лидер эфира

Напомним, телеканал "Украина 24" стал лидером в октябре по двум аудиториям:

Доля – 2,31, рейтинг – 0, 36 (Аудитория 18+ вся Украина)

Доля – 2,08, рейтинг – 0,34 (Аудитория 18+ 50 тыс. +)

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  • Рекордную суточную долю канал получил 7 октября – 3,50% (аудитория 18+ вся Украина).
  • 5 октября самый высокий показатель не только за месяц, но и за все время существования канала получил авторский проект "Время Голованова" — доля 4,81, рейтинг — 1,60. Гость программы – Дмитрий Гордон.
  • "Украина 24" — канал-лидер, за октябрь просмотревший 10 млн 724 тыс. зрителей. В течение восьми месяцев мы занимаем первую позицию среди информационных каналов (аудитория 18+ вся Украина).

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