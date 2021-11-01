Дмитрий Белянский: "Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу"

Заявление Члена Наблюдательного Совета Медиа Группы Украины Дмитрия Белянского по поводу публичных обвинений канала "Украина 24"

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украины Дмитрий Белянский озвучил позицию медиаактивов МГУ / Коллаж "Сегодня"

Учитывая публичные обвинения, которые прозвучали в наш адрес со стороны М.Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, канал "Украина 24" считает нужным заявить такое.

Во-первых, редакционная политика канала, как и всех информационных активов МГУ, объединенных в Новинную группу, формируется независимо, исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики. Акционер не вмешивается в редакционный процесс.

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Во-вторых, обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке непроходимых политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходимыми точно не в результате действий канала.

В-третьих, мы вынуждены напомнить М.Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам. Если господин Подоляк не согласен с вышеперечисленным или имеет какие-либо другие претензии к каналам МГУ, мы готовы обсудить их с ним в эфире в любое удобное время.

Члена Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина Дмитрий Белянский

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Лидер эфира

Напомним, телеканал "Украина 24" стал лидером в октябре по двум аудиториям:

Доля – 2,31, рейтинг – 0, 36 (Аудитория 18+ вся Украина)

Доля – 2,08, рейтинг – 0,34 (Аудитория 18+ 50 тыс. +)

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