Bloomberg помилково оголосив про російське вторгнення в Україну

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Американське інформагентство Bloomberg у ніч 5 лютого помилково опублікувало новину про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Потім повідомлення видалили та вибачилися перед читачами. Інцидент журналісти пояснили тим, що готуються до "різних сценаріїв" розвитку подій.

Текст із заголовком "Росія вторгається в Україну" (Russia Invades Ukraine) був опублікований на сайті Bloomberg 4 лютого о 23:00 за київським часом (о 16:00 за місцевим).

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"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторгається в Україну" було випадково опубліковано близько 16:00 сьогодні на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину", – йдеться у повідомленні Bloomberg.

На публікацію Bloomberg відреагували в Кремлі

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це повідомлення говорить про небезпеку агресивних заяв США та столиць Заходу, передає РИА Новости.

За словами Пєскова, у Кремлі термін "фейк-ньюс" можуть замінити на "блумберг-ньюс".

Bloomberg прогнозував напад Росії ще у січні

У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.

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Проте згодом американська газета The New York Times повідомила, що плани можливого вторгнення в Україну несподівано зіпсувала погода. За даними видання, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ якщо воно дійсно планувалося.

Своєю чергою, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін не вважає, що Путін обов'язково нападе на Україну.

"На наш погляд, якби Росія хотіла щось зробити, то зробила б будь-якої миті, враховуючи величезну кількість військових на кордоні з Україною. Але нам, звичайно, невідомі плани президенти Путіна. Треба тиснути і дивитися... Ми не вважаємо агресію невідворотною, принаймні, на це сподіваємось. Але нас турбує те, що ми бачимо", – сказала Квін.