Bloomberg по ошибке объявил о российском вторжении в Украину

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Американское информагентство Bloomberg в ночь 5 февраля по ошибке опубликовало новость о начале полномасштабного вторжении России в Украину. Затем сообщение удалили и извинились перед читателями. Инцидент журналисты объяснили тем, что готовятся к "разным сценариям" развития событий.

Текст с заголовком "Россия вторгается в Украину" (Russia Invades Ukraine) был опубликован на сайте Bloomberg 4 февраля в 23:00 по киевскому времени (в 16:00 по местному).

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"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован около 16:00 сегодня на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину", – говорится в сообщении Bloomberg.

На публикацию Bloomberg отреагировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что данное сообщение говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, передает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле термин "фейк-ньюс" могут заменить на "блумберг-ньюс".

Bloomberg прогнозировал нападение России еще в январе

В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.

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Однако позже американская газета The New York Times сообщила, что планы возможного вторжения в Украину неожиданно испортила погода. По данным издания, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.

В свою очередь, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин не считает, что Путин обязательно нападет на Украину.

"На наш взгляд, если бы Россия хотела что-нибудь сделать, то сделала бы в любой момент, учитывая огромное количество военных на границе с Украиной. Но нам, конечно, неизвестны планы президенты Путина. Надо жать и смотреть... Мы не считаем агрессию неотвратимой, во всяком случае, на это надеемся. Но нас беспокоит то, что мы видим", – сказала Квин.