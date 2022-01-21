Блінкен після зустрічі з Лавровим: "Щодо України ми торгуватися не будемо"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров (ліворуч) та держсекретар США Ентоні Блінкен (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні
Держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві заявив, що передав позицію США та НАТО, що вони підтримують суверенітет України
За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.
"Шукаємо дипломатичне вирішення"
"Ми чітко заявили, що якщо будь-які військові сили перейдуть кордон України, відповідь буде дуже жорсткою з боку США. У Росії є й інші інструменти агресії, які можуть використовуватися під прикриттям – так само отримають відповідь. Ми шукаємо дипломатичне вирішення, але готові до жорсткіших кроків у разі агресії Росії ", – сказав Блінкен.
Держсекретар пояснив Лаврову, що США захищатимуть принципи, коли український народ сам має обирати своє майбутнє.
"Тут ми не торгуватимемося. Ми нічого не обговорюємо без України щодо України. Щодо НАТО – не обговорюємо без НАТО. Щодо Європи – не обговорюємо без Європи ", – заявив він.
"Сьогодні були важливі переговори"
"Я сказав Лаврову: Ви погіршуєте ситуацію. У 2014 році рівень симпатії українців до Росії був набагато кращим. Але через російську агресію НАТО доводиться збільшувати свою присутність у Європі", – Заявив Блінкен.
Він зазначив, що сьогодні на переговорах була не полеміка:
"Сьогодні були важливі переговори для дипломатичного вирішення ситуації навколо України. Але зараз "м'яч на полі Росії ".
Також, за його словами, дипломатія та постачання зброї в Україну не суперечать один одному.
"Ми не витрачаємо час. Ми збільшили підтримку України й найближчим часом поставимо Києву більше озброєння", – заявив Блінкен.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня, о 12:00 у Женеві пройшла зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Основною темою переговорів став проєкт договору, поданий Росією, про гарантії безпеки та угоди щодо заходів безпеки РФ і НАТО.
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