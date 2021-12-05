Білорусь вручила ноту протесту Україні: що стало приводом

Білорусь вручила ноту протесту Україні нібито за порушення кордону. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту нібито за порушення кордону. Йдеться про інцидент з вертольотом.

Про це йдеться на сайті військового відомства у неділю, 5 грудня.

Реклама

Повідомляється, що приводом стало "порушення 4 грудня державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі Нової Рудні".

"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Міноборони Білорусі заявило про появу нібито загрози безпеці з боку України.

Реклама

Українська сторона спростувала фейк

Українська сторона стверджує, що порушення кордону із Білоруссю не було.

Помічник голови ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". У рамках операції використовують авіацію та безпілотники, але факту перетину кордону з Білоруссю не було.

"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору, – не відповідає дійсності", – сказав він.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":