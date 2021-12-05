Беларусь вручила ноту протеста Украине: что стало поводом

Беларусь вручила ноту протеста Украине якобы за нарушение границы. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста якобы за нарушение границы. Речь идет об инциденте с вертолетом.

Об этом говорится на сайте военного ведомства в воскресенье, 5 декабря.

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Сообщается, что поводом послужило "нарушение 4 декабря государственной границы Беларусьи в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе Новой Рудни".

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", – говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о появлении якобы угрозы безопасности со стороны Украины.

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Украинская сторона опровергла фейк

Украинская сторона утверждает, что нарушения границы с Беларусью не было.

Помощник главы ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье". В рамках операции используют авиацию и беспилотники, но факта пересечения границы с Беларусью не было.

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства, – не соответствует действительности", - сказал он.

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