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ЕС поможет Украине оградиться от Беларуси и России – о чем договорились

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 декабря, 20:16
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Европейский Союз подключился к проекту "Стена"
Переговоры оказались успешными / Коллаж "Сегодня"
Переговоры оказались успешными / Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз поможет Украине обустроить границы с Беларусью и Россией, на что нам необходимо 17 миллиардов гривен. О предоставлении 1,4 млн евро Киеву на этот проект договорились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине, Посол ЕС Матти Маасикас.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы", – сказал Денис Монастырский.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн. евро. В течение нескольких следующих месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы, заверил дипломат.

Ситуация

  • Ранее глава МВД Денис Монастырский попросил Верховную Раду заложить в госбюджет на следующий год 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Беларусью и Россией. По его словам, за эти средства будет обустроен участок протяженностью 1 тыс. 505 км вдоль границы с Россией и 1 тыс. 84 км вдоль границы с Беларусью.
  • Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал власть достроить проект "Стена" на границе, который он начал еще в 2014 году.
  • После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

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