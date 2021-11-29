Білорусь разом із РФ підтягне війська до України

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Білорусь планує провести військові навчання спільно з основним стратегічним союзником – Росією. Про це розповів міністр оборони Віктор Хренін. БЕЛТА .
За його словами, що в наступному році Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" або "Щита Союзу", проте у військ заплановано комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.
"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником – Російською Федерацією", – сказав він.
Також він зазначив, що нинішні навчання проходитимуть з "прикриття" південних кордонів, тобто кордонів з Україною.
В Україні вже відреагували на погрози. У Верховній Раді 3 грудня чекають на міністра оборони Олексія Резнікова з доповіддю щодо ситуації на українському кордоні.
"Щодо Години питань до уряду, то, враховуючи серйозне занепокоєння суспільства та наших міжнародних партнерів щодо нарощування російських військ на українських кордонах, пропоную заслухати міністра оборони Олексія Резнікова", – сказала віце-спікер Олена Кондратюк.
За її словами, депутати також очікують почути від міністра оборони про стан фінансування армії у 2021—2022 роках, та виконання поточного оборонного замовлення.
Раніше ми писали про те, що Росія направила до Білорусі у межах раптової перевірки бойової готовності підрозділ десантників.
Загроза вторгнення РФ
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що в США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
- Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки , на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.