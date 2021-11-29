Беларусь вместе с РФ подтянет войска к Украине

В 2022 году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь планирует провести военные учения совместно с основным стратегическим союзником – Россией. Об этом рассказал министр обороны РБ Виктор Хренин, пишет БЕЛТА.

По его словам, в следующем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения наподобие "Запада" или "Щита Союза", однако запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.

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"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником – Российской Федерацией", – сказал он.

Также он отметил, что нынешние учения посвящены "прикрытию" южных границ, т. е. границ с Украиной.

В Украине уже отреагировали на угрозы. В Верховной Раде 3 декабря ждут министра обороны Алексея Резникова с докладом о ситуации на украинской границе.

"Что касается Часа вопросов к правительству, то, учитывая серьезную обеспокоенность общества и наших международных партнеров относительно наращивания российских войск на украинских границах, предлагаю заслушать министра обороны Алексея Резникова", — сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее словам, депутаты также ожидают услышать от министра обороны о финансировании армии в 2021—2022 годах и выполнении текущего оборонного заказа.

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