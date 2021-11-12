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Біда з Саакашвілі та нова загроза через мігрантів: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець
12 листопада, 14:58
Політики та експерти також обговорять ката найстрашнішої в'язниці бойовиків, якого затримали у Києві

Гості студії обговорять кілька важливих питань

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять небезпечну для України ситуацію з мігрантами на білорусько-польському кордоні – чи це шантаж для Європи, чи новий вид державного тероризму.

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У програмі з'ясовуватимуть, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, який знаходиться у грузинській в'язниці.

Також у студії обговорять затримання карателя "Палича" у Києві і що насправді відбувається у донецькій в'язниці "Ізоляція".

Ще однією темою стане велика приватизація і чому завод "Більшовик" продали дешево та із судовими справами.

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Гостями студії стануть:

  • народний артист Грузії, депутат грузинського парламенту від партії "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі, почесний громадянин Грузії Вахтанг Кікабідзе;
  • депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія;
  • блогер "Луна Кавказу" Тенгіз Аблотія;
  • журналіст, письменник, ексув'язнений бойовиків т.зв. "ДНР" Станіслав Асєєв;
  • журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв;
  • лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016) Арсеній Яценюк;
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
  • голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко;
  • голова фракції партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія;
  • співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
  • співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко;
  • секретар РНБО (2019), міністр фінансів України (2016–2018) Олександр Данилюк;
  • народний депутат VIII скликання Борислав Береза.