Біда з Саакашвілі та нова загроза через мігрантів: "Свобода слова Савіка Шустера"

Гості студії обговорять кілька важливих питань

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять небезпечну для України ситуацію з мігрантами на білорусько-польському кордоні – чи це шантаж для Європи, чи новий вид державного тероризму.

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У програмі з'ясовуватимуть, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, який знаходиться у грузинській в'язниці.

Також у студії обговорять затримання карателя "Палича" у Києві і що насправді відбувається у донецькій в'язниці "Ізоляція".

Ще однією темою стане велика приватизація і чому завод "Більшовик" продали дешево та із судовими справами.

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Гостями студії стануть: