Беда с Саакашвили и новая угроза из-за мигрантов: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят несколько важных вопросов

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят опасную для Украины ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе – это шантаж для Европы или новый вид государственного терроризма.

Реклама

В программе будут выяснять, что сегодня грозит Михеилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.

Также в студии обсудят задержание карателя "Палыча" в Киеве и что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция".

Еще одной темой станет большая приватизация и почему завод "Большевик" продали по дешевке и с судебными делами.

Реклама

Гостями студии станут: