Байден попередив про нову пандемію і пообіцяв закінчити війни – виступ в ООН

Президент США Джо Байден виступив в ООН. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Джо Байден сьогодні, 21 вересня, вперше виступив на Генеральній Асамблеї ООН як президент США. Він заявив, що настає вирішальне для всього світу десятиліття, і пообіцяв виконання всіх союзницьких зобов'язань з боку своєї країни.

"Сьогодні" зібрали основні заяви американського лідера.

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Боротьба з коронавірусом

На початку свого виступу Байден згадав про величезні втрати в усьому світі від пандемії COVID-19. Президент зазначив, що США виділили понад 15 мільярдів доларів на глобальні заходи для боротьби з коронавірусом, відправивши більше як 160 мільйонів доз вакцини від COVID-19 в інші країни.

Він пообіцяв, що завтра, 22 вересня, на організованому в США всесвітньому саміті з питання COVID-19 він оголосить про додаткові зобов'язання США з боротьби проти коронавірусу в усьому світі, щоб посилити її і взяти на себе відповідальність за конкретні результати за трьома головними напрямами: врятувати життя зараз, вакцинувати світ і поліпшити його.

Нова пандемія

Байден закликав докласти зусиль для підготовки до нової пандемії, яка, за його словами, неминуче чекає світ.

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"Чи будемо ми разом рятувати життя, боротися з COVID-19, а також уживати всіх заходів для підготовки до наступної пандемії, оскільки вона настане, чи ми не зможемо скористатися всіма засобами, які є в нашому розпорядженні, поки з'являються нові, більш заразні й небезпечні варіанти?" – запитав президент США.

За словами Байдена, потрібно зробити цей вибір.

Війна

США після виведення військ з Афганістану відкривають еру "безжальної дипломатії" замість "безжальної війни", заявив президент Джо Байден. За його словами, військова сила має стати крайнім засобом в арсеналі методів США.

"Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми звернемо наші погляди на те, щоб спрямувати ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього", – зазначив Байден.

Він уточнив, що світ повинен зосередитися на перемозі над пандемією COVID, на виході з кліматичної кризи і формуванні нових правил у світовій торгівлі, технологіях та протидії загрозам тероризму.

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії – використання сили нашої допомоги задля розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей в усьому світі, оновлення і захисту демократії", – додав Байден.

Зміна клімату

Під час свого виступу Байден закликав світових лідерів об'єднатися в боротьбі зі зміною клімату, оскільки "у кліматичної кризи немає меж".

"Цей рік також приніс повсюдні смерті та руйнування внаслідок кліматичної кризи, у якої немає меж. Екстремальні погодні явища, які ми спостерігали у всіх частинах світу – і ви всі це знаєте і відчуваєте, – є тим, що генеральний секретар справедливо назвав "червоним кодом для людства", – заявив Байден світовим лідерам.

Він нагадав: вчені та експерти говорять світові, що "ми швидко наближаємося до точки неповернення в буквальному сенсі".

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Боротьба з голодом у всьому світі

Під час свого виступу Байден оголосив, що США виділять 10 мільярдів доларів на зусилля з "викорінення голоду та інвестування в продовольчі системи вдома і за кордоном".

"Тоді як майже кожна третя людина у всьому світі не має доступу до достатнього харчування, тільки минулого року Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання об'єднати наших партнерів для вирішення нагальної проблеми недоїдання і забезпечення того, щоб ми могли стабільно прогодувати світ на десятиліття вперед", – сказав президент США.

Нова холодна війна

Не згадуючи якусь конкретну країну, Байден заявив: США "встануть на захист наших союзників та друзів і протидіятимуть спробам сильніших країн, які домінують над більш слабкими".

Водночас він підкреслив, що США не прагнуть "до нової холодної війни або миру, розділеного на жорсткі блоки".

"Сполучені Штати готові працювати з будь-якою країною, яка виступає за мирне вирішення спільних проблем, навіть якщо у нас є серйозні розбіжності в інших галузях, тому що ми всі будемо страждати від наслідків нашої невдачі", – сказав президент США.

Генасамблея ООН

Генеральна Асамблея ООН була заснована в 1945 році відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

В Генасамблею входять всі 193 члени Організації Об'єднаних Націй. Вона являє собою унікальний форум для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань.

Вона відіграє також важливу роль у процесі напрацювання стандартів і кодифікування міжнародного права.

Асамблея відбувається щорічно у вересні – грудні в Нью-Йорку (США). У наступний період – із січня по вересень її скликають за потребою.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський прибув з робочим візитом до США. Президент зустрінеться з генсеками ООН і НАТО.

Також нагадаємо, на Генасамблеї ООН обговорюватимуть ситуацію в "ЛНР", "ДНР" і Криму.