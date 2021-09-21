Байден предупредил о новой пандемии и пообещал закончить войны – выступление в ООН

Президент США Джо Байден выступил в ООН. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Джо Байден сегодня, 21 сентября, впервые выступил на Генеральной Ассамблее ООН в качестве президента США. Он заявил, что наступает решающее для всего мира десятилетие, и пообещал выполнение всех союзнических обязательств со стороны своей страны.

"Сегодня" собрали основные заявление американского лидера.

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Борьба с коронавирусом

В начале своего выступления Байден упомянул об огромных потерях во всем мире от пандемии COVID-19. Президент отметил, что США выделили более 15 миллиардов долларов на глобальные меры по борьбе с коронавирусом, отправив более 160 миллионов доз вакцины от COVID-19 в другие страны.

Он пообещал, что завтра, 22 сентября, на организованном в США всемирном саммите по вопросу COVID-19 он объявит о дополнительных обязательствах США по борьбе с коронавирусом во всем мире, чтобы продвинуть ее и взять на себя ответственность за конкретные результаты по трем ключевым направлениям: спасти жизни сейчас, вакцинировать мир и улучшить его.

Новая пандемия

Байден призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет мир.

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"Будем ли мы вместе заниматься спасением жизней, борьбой с COVID-19, а также предпринимать необходимые шаги для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, пока появляются новые, более заразные и опасные варианты?" — сказал президент США.

По словам Байдена, необходимо сделать этот выбор.

Война

США после вывода войск из Афганистана открывают эру "безжалостной дипломатии" вместо "безжалостной войны", заявил президент Джо Байден. По его словам, военная сила должна стать крайним средством в арсенале методов США.

"Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взоры на том, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему", – отметил Байден.

Он уточнил, что мир должен сосредоточиться на победе над пандемией COVID, на выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле, технологиях и противодействии угрозам терроризма.

"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и по мере того, как мы завершаем этот период безжалостной войны, мы открываем новую эру безжалостной дипломатии – использования силы нашей помощи в целях развития новых способов инвестировать во вдохновение людей по всему миру, обновление и защиту демократии", – добавил Байден.

Изменение климата

Во время своего выступления Байден призвал мировых лидеров объединиться в борьбе с изменением климата, так как "у климатического кризиса нет границ".

"Этот год также принес повсеместные смерти и разрушения в результате климатического кризиса, у которого нет границ. Экстремальные погодные явления, которые мы наблюдали во всех частях мира — и вы все это знаете и чувствуете, — представляют собой то, что генеральный секретарь справедливо назвал „красным кодом для человечества"", — заявил Байден мировым лидерам.

Он напомнил: ученые и эксперты говорят миру, что "мы быстро приближаемся к точке невозврата в буквальном смысле".

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Борьба с голодом во всем мире

Во время своего выступления Байден объявил, что США выделят 10 миллиардов долларов на усилия по "искоренению голода и инвестирование в продовольственные системы дома и за рубежом".

"В то время как почти каждый третий человек во всем мире не имеет доступа к достаточному питанию, только в прошлом году Соединенные Штаты взяли на себя обязательство объединить наших партнеров для решения неотложной проблемы недоедания и обеспечения того, чтобы мы могли стабильно прокормить мир на десятилетия вперед", — сказал президент США.

Новая холодная война

Не упоминая какую-либо конкретную страну, Байден заявил: США "встанут на защиту наших союзников и друзей и будут противодействовать попыткам более сильных стран, которые доминируют над более слабыми".

В то же время он подчеркнул, что США не стремятся "к новой холодной войне или миру, разделенному на жесткие блоки".

"Соединенные Штаты готовы работать с любой страной, которая выступает за мирное решение общих проблем, даже если у нас есть серьезные разногласия в других областях, потому что мы все будем страдать от последствий нашей неудачи", — сказал президент США.

Генассамблея ООН

Генеральная Ассамблея ООН была учреждена в 1945 году согласно Уставу Организации Объединенных Наций.

В Генассамблею входят все 193 члена Организации Объединенных Наций. Она представляет собой уникальный форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов.

Она играет также важную роль в процессе выработки стандартов и кодификации международного права.

Ассамблея проходит ежегодно в сентябре – декабре в Нью-Йорке (США). В последующий период — с января по сентябрь она созывается по необходимости.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Президент встретится с генсеками ООН и НАТО.

Также напомним, на Генассамблее ООН будут обсуждать ситуацию в "ЛНР", "ДНР" и Крыму.