Байден прийняв пропозицію Путіна – Ілларіонов про долю України в НАТО

На думку російського експерта, Путін із Байденом вже про все домовилися / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Судячи із заяв нинішньої адміністрації президента США, вона повністю виконує побажання президента Росії Володимира Путіна з усіх питань, що стосуються України. Це і тема НАТО і врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.

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Зрада України

"Якщо ми подивимося на те, що робить зараз адміністрація Байдена – це абсолютно не західна поведінка. Не західна поведінка і по відношенню до громадян усередині країни, і по відношенню до своїх союзників. Адже що відбувається по відношенню до України? Вони відмовили Україні у вступі до НАТО. Він (Джозеф Байден – Ред.) прямим текстом це сказав і за нього вступ України до НАТО не буде. Він відмовив прямим текстом у наданні ПДЧ, незважаючи на те, що Україна повністю відповідає всім вимогам. Він не призначив посла до України. Він не призначив спеціального посланця в Україну, як, наприклад, у попередній адміністрації був Курт Волкер", – так обґрунтував свою думку Ілларіонов.

Навіть у питанні Донбасу Білий дім пішов на поводу у Путіна, ігноруючи те, що ухвалення Мінських угод може позначитися на внутрішній ситуації в Україні.

"Він (Байден – Ред.) змінив свою позицію щодо України, повністю прийнявши пропозиції, рекомендації, прохання Путіна, натиснути на Україну з Мінськими угодами. Хоча українські керівники говорили: "Мінські угоди є неприйнятними", бо вони підривають політичне поле України. Путін сказав: "Давайте ми це зробимо" і Байден повністю з цим погодився. Він із цим погодився і в Женеві влітку, а потім під час переговорів у грудні. Що сказала нам пані Нуланд після цих зустрічей? "Так, ми це повністю приймаємо". Більше того, вона сказала: "Ми ще виступаємо за політичну автономію для ОРДЛО". Це вже не захід, це вже зрада України", – зазначив Ілларіонов.

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Двосторонні відносини