Байден прийняв пропозицію Путіна – Ілларіонов про долю України в НАТО

На думку російського експерта, Путін із Байденом вже про все домовилися / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Судячи із заяв нинішньої адміністрації президента США, вона повністю виконує побажання президента Росії Володимира Путіна з усіх питань, що стосуються України. Це і тема НАТО і врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.
Зрада України
"Якщо ми подивимося на те, що робить зараз адміністрація Байдена – це абсолютно не західна поведінка. Не західна поведінка і по відношенню до громадян усередині країни, і по відношенню до своїх союзників. Адже що відбувається по відношенню до України? Вони відмовили Україні у вступі до НАТО. Він (Джозеф Байден – Ред.) прямим текстом це сказав і за нього вступ України до НАТО не буде. Він відмовив прямим текстом у наданні ПДЧ, незважаючи на те, що Україна повністю відповідає всім вимогам. Він не призначив посла до України. Він не призначив спеціального посланця в Україну, як, наприклад, у попередній адміністрації був Курт Волкер", – так обґрунтував свою думку Ілларіонов.
Навіть у питанні Донбасу Білий дім пішов на поводу у Путіна, ігноруючи те, що ухвалення Мінських угод може позначитися на внутрішній ситуації в Україні.
"Він (Байден – Ред.) змінив свою позицію щодо України, повністю прийнявши пропозиції, рекомендації, прохання Путіна, натиснути на Україну з Мінськими угодами. Хоча українські керівники говорили: "Мінські угоди є неприйнятними", бо вони підривають політичне поле України. Путін сказав: "Давайте ми це зробимо" і Байден повністю з цим погодився. Він із цим погодився і в Женеві влітку, а потім під час переговорів у грудні. Що сказала нам пані Нуланд після цих зустрічей? "Так, ми це повністю приймаємо". Більше того, вона сказала: "Ми ще виступаємо за політичну автономію для ОРДЛО". Це вже не захід, це вже зрада України", – зазначив Ілларіонов.
Двосторонні відносини
- Американська преса продовжує повідомляти тривожні новини із кордонів України. Видання The New York Times надрукувало нову карту із розташуванням російських військових частин та підрозділів неподалік від нашого кордону.
- Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт щодо запровадження санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його запуску.
- 6 січня видання Politico повідомило, що топ-демократи в Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але зараз готові послабити тиск на президента Байдена у зв'язку із переговорами з Кремлем і можуть не підтримати проєкт із санкціями.
- НАТО проводить підготовку перед переговорами із Росією, які намічені на 12 січня та на яких обговорюватиметься угода про надання Москві гарантій від нерозширення Альянсу на схід.
- 7 січня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ні в якому разі не піде на компроміс із РФ, а та, у свою чергу, продовжує демонструвати агресію щодо України.