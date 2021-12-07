Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході – Білий дім

Путін таки почув ультиматум із НАТО / Колаж "Сьогодні"

Під час переговорів президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним, які готувалися кілька останніх тижнів, Вашингтон чітко дав зрозуміти, що Україна є партнером США. Байден сказав Путіну, що у разі ескалації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.

Про це передає РІА "Новости".

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Питання НАТО

Згідно з заявами із Вашингтону, Байден повідомив Путіна, що у разі ескалації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.

Також США готові дати позитивну відповідь на запити країн Балтії, Румунії та Польщі про військову допомогу, якщо РФ "агресивно" діятиме проти України. Йдеться про надання цим країнам зброї та розміщення американського військового контингенту.

У питанні розширення кордонів НАТО Байден дав зрозуміти Путіну, що питання про те, хто вступає до НАТО, вирішує Альянс, зовнішні сили не мають права вето або голосу в цих питаннях.

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Путін своєю чергою наголосив, що НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території, і заявив Байдену, що Росія серйозно зацікавлена ​​у отриманні надійних гарантій, що унеможливлюють розширення НАТО на схід. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Переговори