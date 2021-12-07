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"Гавкає чи кусає, але слово не дотримає": Чичваркін порівняв Путіна з собакою

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 грудня, 22:02
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Україні потрібно робити реформи, а не сподіватися на зустріч Путіна та Байдена
Чичваркін вважає, що Україні потрібно йти в НАТО / Колаж "Сьогодні"
Чичваркін вважає, що Україні потрібно йти в НАТО / Колаж "Сьогодні"

Російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін, який змушений був тікати з Росії і зараз мешкає в Лондоні, заявив про те, що немає сенсу стежити за переговорами Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Натомість він порадив Україні рухатися до НАТО шляхом реформ.

Про це Євген Чичваркін сказав у прямому ефірі спецпроекту "Червоні лінії Вашингтон – Москва" на телеканал "Україна 24".

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Або гавкає, або кусає

"У мене дуже чітке враження, що Путін як собака – він або гавкає, або кусає. Коли треба було захоплювати Крим – він нікого не попереджав, жодних військ довкола не було й іншого. Він із кимось торгується. Може, він торгується із Зеленським чи із Заходом. Це спосіб залякування і спосіб отримання якихось привілеїв", – висловив свою думку Євген Чичваркін.

За його словами, українцям не варто чекати на військові дії з боку РФ. Натомість російський опозиціонер закликав Київ провести реформи для членства в Північноатлантичному Альянсі.

не думаю, що будуть воєнні дії. Це обмін чогось на щось. Може, ми скоро дізнаємось. Тому побоюватися, безумовно, варто, але найкраще провести нарешті реформи та бути близьким до тих країн, які беруть участь у НАТО. Мені здається, Україні потрібно виконати всі вимоги та вступити до цієї організації ", – сказав відомий підприємець.

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А ось самі переговори Путіна та Байдена Євген Чичваркін оцінив без особливого оптимізму, наголосивши на практиці російського президента порушувати свої обіцянки: "Байден виявився не сильним політиком, як будь-який соціаліст. Щоб Путін не сказав – він своє слово не дотримає. Тому це все схоже на фікцію, за цим можна не стежити".

Як пройшли переговори

  • 7 грудня президент США Джо Байден трохи більше двох годин проводив переговори у режимі відеоконференції зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
  • Відомо, що більша частина двогодинної розмови президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним стосувалася ситуації навколо України. Про це стало відомо з повідомлення Білого дому.
  • Під час відеопереговорів не варто очікувати якихось проривів. Проте сторони матимуть змогу окреслити один одному свої позиції. Про це заявив напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба.
  • Глава МЗС України також зазначив, що дзвінок Володимиру Зеленському від держсекретаря США Ентоні Блінкена – це підтвердження тієї тактики, якою ми дотримуємось разом із партнерами: жодної домовленості про Україну без України.

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