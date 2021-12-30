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Байден переговорить із Зеленським: що дізналися ЗМІ

Марія Дмитренко
30 грудня, 09:45
США продовжують висловлювати незмінну підтримку суверенітету України

Володимир Зеленський (ліворуч) та Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден незабаром переговорить із президентом України Володимиром Зеленським. Інформація надійшла від високопосадовця Ради з національної безпеки США.

Про це повідомляє Voice of America.

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"Можна очікувати, що президент Байден та Зеленський залишатимуться на тісному зв'язку. У нас немає точної дати дзвінка, але вони знову поспілкуються", – сказав чиновник.

Він пообіцяв поділитися більш точними планами щодо дати дзвінка найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті з українською стороною.

Переговори Байдена та Путіна

  • Одночасно Держдепартамент США та прессекретар президента Росії повідомили про те, що 30 грудня відбудеться телефонна розмова між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним.
  • Про дзвінок, за словами адміністрації США, попросили у Кремлі. При цьому на переговорах між Сполученими Штатами та Росією, які намічені на 10 січня в Женеві, ні Байден, ні Путін не будуть присутні.
  • Розмова Байдена та Путіна запланована на 22:30 (по Києву). Вона стане другим прямим контактом між двома лідерами у грудні 2021 року. Попередня розмова Байдена з Путіним відбулася 7 грудня.
  • За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Путін зараз працює над тим, щоб розділити Україну мінімум на три частини.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв із українським лідером 29 грудня і висловив "незмінну підтримку незалежності України".