Байден переговорит с Зеленским: что узнали СМИ

Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден скоро переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информация поступила от высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США.

Об этом сообщает Voice of America.

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"Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются", – сказал чиновник.

Он пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Переговоры Байдена и Путина