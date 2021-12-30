Байден переговорит с Зеленским: что узнали СМИ

Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
В Белом доме заявили, что президент Джо Байден скоро переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информация поступила от высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США.
Об этом сообщает Voice of America.
"Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются", – сказал чиновник.
Он пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.
Переговоры Байдена и Путина
- Одновременно Госдепартамент США и пресс-секретарь президента России сообщили о том, что 30 декабря состоится телефонный разговор между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.
- О звонке, по словам администрации США, попросили в Кремле. При этом на переговорах между Соединенными Штатами и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, ни Байден, ни Путин не будут присутствовать.
- Беседа Байдена и Путина запланирована на 22:30 (по Киеву). Она станет вторым прямым контактом между двумя лидерами в декабре 2021 года. Предыдущий разговор Байдена с Путиным состоялся 7 декабря.
- По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривал с украинским лидером 29 декабря и выразил "неизменную поддержку независимости Украины".