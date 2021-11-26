Байден готовий до переговорів з Путіним та Зеленським

Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну / Колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден розповів, як він збирається знижувати напруженість на українському кордоні, де, за даними західних ЗМІ, накопичилася величезна кількість російських військ.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Заява президента
Під час спілкування з журналістами Джо Байден сказав, що він "імовірно" переговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості біля кордонів України.
Подробиць, коли можуть відбутися переговори, лідер США не повідомив.
Ситуація на кордоні
- Вдень під час прес-марафону президент України Володимир Зеленський заявив, що лише США зараз можуть допомогти організувати наступний обмін полоненими українцями, які перебувають на окупованих територіях нашої країни.
- При цьому Зеленський сказав, що ухвалення нового закону про статус Донбасу може негативно вплинути на ситуацію, яка зараз на сході України.
- Також Зеленський розповів, що незабаром голова Офісу президента України Андрій Єрмак контактуватиме з адміністрацією Росії з усіх болючих питань.