Хто допоможе Україні умовити Путіна на компроміс: заява Зеленського

Президент розкрив таємницю передачі Кремлю списку наших полонених

Процес обміну полоненими заблоковано з 2020 року / Колаж "Сьогодні"

На п'ятигодинному прес-марафоні президента України Володимира Зеленського стало відомо, що президент Росії Володимир Путін має список українців, які перебувають у полоні у бойовиків на Донбасі. Цей список передав Путіну президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час свого недавнього візиту в Сочи.

Надія на Байдена

"У нас є повністю верифікований список (утримуваних осіб. – Ред.). Він переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Президентом Ердоганом, у якого була зустріч з Президентом Російської Федерації. І на рівні контактних груп списки були передані російській стороні", – заявив Зеленський.

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Вирішити питання про обмін полоненими може допомогти лише президент США Джо Байден, тому Київ очікує на нові переговори між Білим Домом і Кремлем.

"Список переданий, і очікуємо, що це питання буде порушено на високому рівні. Це те, що ми можемо зробити. І те, що ми політично чи дипломатично робимо. Окремо – питання прямої домовленості з Росією щодо цього", – наголосив президент.

Ситуація з обміном