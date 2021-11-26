Хто допоможе Україні умовити Путіна на компроміс: заява Зеленського

На п'ятигодинному прес-марафоні президента України Володимира Зеленського стало відомо, що президент Росії Володимир Путін має список українців, які перебувають у полоні у бойовиків на Донбасі. Цей список передав Путіну президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час свого недавнього візиту в Сочи.
Надія на Байдена
"У нас є повністю верифікований список (утримуваних осіб. – Ред.). Він переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Президентом Ердоганом, у якого була зустріч з Президентом Російської Федерації. І на рівні контактних груп списки були передані російській стороні", – заявив Зеленський.
Вирішити питання про обмін полоненими може допомогти лише президент США Джо Байден, тому Київ очікує на нові переговори між Білим Домом і Кремлем.
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"Список переданий, і очікуємо, що це питання буде порушено на високому рівні. Це те, що ми можемо зробити. І те, що ми політично чи дипломатично робимо. Окремо – питання прямої домовленості з Росією щодо цього", – наголосив президент.
Ситуація з обміном
- На Донбасі у полоні у бойовиків перебувають понад 300 громадян України. Київ намагається їх звільнити за схемою "всіх на всіх" .
- З середини 2020 року Росія продовжує блокувати обмін полоненими, висуваючи щоразу нові умови.
- Останній обмін відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді Україна домовилася про звільнення 2 військових, 1 поліцейського та 17 цивільних осіб. До бойовиків повернулися 14 людей.