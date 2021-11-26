"Новий закон щодо Донбасу краще поки не просувати" – Зеленський назвав причину

Новий закон може спровокувати ескалацію на сході України

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Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що ухвалення нового закону про статус Донбасу може негативно вплинути на ситуацію, яка зараз на сході України.

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу "Дом" Олексія Мацукі, президент Зеленський заявив, що Україні не варто зараз просувати ухвалення закону про перехідний період на Донбасі та в Криму. За його оцінкою, це може стати приводом для ескалації Росії. Та й Захід не в захваті.

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"Мінськ" йому (Євросоюзу – ред.) не подобається, але інших базових домовленостей немає", – сказав він.

Президент заявив, що не вважає за необхідне наразі просувати питання перехідного правосуддя, оскільки ухвалення відповідного закону призведе до ескалації ситуації на Донбасі і не зустріне підтримки союзників України.

Як вирішити конфлікт

Президент Володимир Зеленський вважає вступ України до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донеччині.

Також Зеленський заявляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести референдум.

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Війна на Донбасі