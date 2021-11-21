Втікачі Майдану: як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича

Колишні українські чиновники володіють елітною нерухомістю, представницькими авто, активно займаються бізнесом та політикою. Фото: колаж "Сьогодні"

Фігурантам справи Майдану загрожує покарання, аж до довічного ув'язнення. У списку підозрюваних, крім колишнього президента України Віктора Януковича, є ще 9 людей. Притягти їх до відповідальності складно, оскільки вони ховаються від правосуддя в Росії. Сайт "Сьогодні" згадав основних соратників Януковича, які залишили Україну в 2014 році, і з'ясував, як склалася їхня доля і чим зараз займаються втікачі Майдану.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що підозрюваним в організації придушення акцій протесту, що відбувалися у 2013-2014 роках у центрі Києва, інкримінуються різні статті Кримінального кодексу, у тому числі й такі, що можуть передбачати довічне ув'язнення.

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Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. У гостях у нашого північного сусіда. Ми розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть. Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли за всією строгістю закону", – заявила Венедиктова на своїй сторінці у Facebook.

У списку підозрюваних, окрім Януковича, перебувають:

міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;

заступник голови МВС Віктор Ратушняк;

начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан;

командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;

командир "Беркуту" у Києві Сергій Кусюк;

начальник міліції громадської безпеки у Києві Петро Федчук;

міністр оборони України Павло Лебедєв;

голова СБУ Олександр Якименко;

заступник голови СБУ Володимир Тоцький.

Крім перерахованих вище з України втекли й інші соратники Януковича. Як виявилося, всі вони досить непогано влаштувалися в Росії та анексованому Криму. Колишні українські чиновники володіють елітною нерухомістю, представницькими авто, активно займаються бізнесом та політикою.

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Віктор Янукович

Колишній український президент ховається у Росії з 2014 року. На людях з'являється нечасто. Навіть невідомо, де саме мешкає ексгарант. Одне з припущень – котеджне містечко, що добре охороняється, на вулиці Яременка, 81, в Ростові-на-Дону . Ці дані підтверджували адвокат Януковича, міграційна служба та генпрокуратура РФ.

Як писали ЗМІ, сусідом Януковича є полковник ФСБ. Вартість будинку оцінювали в 1 млн. євро.

Вартість будинку Януковича у Ростові-на-Дону оцінювали у 1 млн євро. Фото: kp.ru

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За іншими даними, Янукович живе у селищі Баківка в елітній Рубльовці під Москвою. Про це говорив покійний нині співак Йосип Кобзон. Він стверджував, що його маєток з маєтком Януковича розділяє лише велика огорожа. Цей будинок начебто є державною дачею, яка перебуває на балансі МВС РФ. За цією версією, другий сусід Януковича – патріарх РПЦ Кирило. Цю дачу оцінюють до 52 млн. євро.

Янукович може жити у селищі Баківка в елітній Рубльовці під Москвою. Фото: mk-turkey.ru

Третя версія – Янукович живе у Сочі, на схилі гори Благодать. Там же цивільна дружина експрезидента Любов Полежай нібито зайнялася бізнесом.

Будинок Януковича у Сочі, на схилі гори Благодать. Фото: depo.ua

За деякими даними, відвідує Віктор Янукович і свою нерухомість в окупованому Криму, де мешкає його перша дружина Людмила у садибі площею 1,2 га. Ділянка знаходиться у Великій Ялті. У Криму також поховано молодшого сина Януковича Віктора.

Віктор Янукович відвідує свою нерухомість в окупованому Криму, де проживає його перша дружина Людмила. Фото: znaj.ua

Микола Азаров

Після відставки з посади прем'єр-міністра України наприкінці січня 2014 року Микола Азаров поїхав до Відня, звідки перебрався до Росії незадовго до того, як став фігурантом списків санкцій ЄС, Швейцарії та Канади. В Україні та за кордоном заарештовано активи експрем'єра на 2,5 млрд гривень, дві земельні ділянки, будинок та квартиру.

Азаров веде активне політичне життя, випускає книги про українську економіку та бере участь у ток-шоу на російських телеканалах. Експрем'єр живе у підмосковному котеджному селищі і їздить на представницькому авто з водієм. Офіс його організації "Комітет порятунку України" розташований у центрі Москви, навпроти будівлі МВС Росії.

У коментарях журналістам Азаров запевняє, що нібито в Україні "чекають на його повернення". Але поки що він проводить у Москві з'їзди і критикує через соцмережі нинішню українську владу.

Офіс організації Азарова "Комітет порятунку України" розташований навпроти будівлі МВС Росії. Фото: vesti.ru

Сергій Арбузов

Колишній перший віцепрем'єр, а після відставки Миколи Азарова в.о. прем'єр-міністра України Сергій Арбузов, якого в Україні підозрюють у розтраті майже 120 млн гривень, у Росії зайнявся наукою. Він керує Центром досліджень економічного та соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи.

Арбузов стверджує, що бізнес у Росії нібито не веде і повністю зосереджений на науці. Колишній член українського уряду пише програми вирішення українських проблем та відсилає їх до Кремля. При цьому він заявляє, що Донбас – територія України, а питання Криму має стати предметом переговорів.

Сергій Арбузов у Росії зайнявся наукою / Фото: Facebook

Віталій Захарченко

Ексглава МВС Віталій Захарченко після втечі в РФ оселився в Москві, отримав російський паспорт та посаду старшого консультанта у держкорпорації "Ростех". Захарченко також презентував книгу "Кривавий Євромайдан – злочин століття", в якій описав власне бачення подій, що призвели до падіння режиму Януковича.

Захарченко відкрито провадить діяльність у невизнаних республіках "ЛДНР". Він очолює фонд "Південний Схід", головний офіс якого розташований в окупованому Сімферополі. Там же дочка Захарченка Вікторія Нехаєва зареєструвала компанію "Дари Криму" Вона займається торгівлею чаєм. Крім того, Нехаєва володіє охоронним агентством, мережею СТО і оптово торгує продуктами та тютюном.

Віталій Захарченко отримав російський паспорт та посаду у "Ростех". Фото: mk.ru

Віктор Пшонка

Колишній генеральний прокурор України, розкішна резиденція якого шокувала українців, практично не з'являється на публіці. Його сім'я контролювала кілька ювелірних підприємств у Краматорську. Після втечі Пшонки підприємства було закрито, а їхнє обладнання перевезено до Криму.

Восени 2014 року в Севастополі відкрився ювелірний завод, який належить дружині колишнього помічника депутата Артема Пшонки (син ексгенпрокурора) Михайла Бурова. Саме на Бурова було оформлено ювелірні компанії родини Пшонки у Краматорську.

Віктор Пшонка має відношення до ювелірного бізнесу. Фото: LIGA.net

Олександр Клименко

Колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, який втік із України разом із генпрокурором Віктором Пшонкою, проживає в центрі Москви на вулиці Тверській. За даними СБУ, Клименко також часто перебуває у Ростові-на-Дону, Сочі та Ялті. Перебуваючи у Росії, Клименко відкрив партію "Успішна Україна".

Українські правоохоронці підозрювали ексміністра у причетності до "схем", через які бюджет втратив 100 млрд грн. Після втечі Клименка в Україні було накладено арешт на його елітні квартири у Києві, паркомісця, комерційну нерухомість, залізничні вагони та інші активи на мільярди гривень. Частину майна Клименко зміг відсудити та повернути.

Олександр Клименко запустив проєкт "Відновлення Донбасу" та партію "Успішна Україна" / Фото: Facebook

Олег Царьов

Колишній депутат Верховної Ради України та самопроголошений спікер парламенту неіснуючої "Новоросії" Олег Царьов мешкає у Криму. Його спільна з дружиною Ларисою компанія "Санаторій Кірова" з початку 2021 року заробила понад 100 млн рублів (36 млн грн) на путівках для чиновників.

Фірма Царьова розпочала роботу у листопаді 2014 року та отримала в оренду шість санаторіїв у Ялті, Алушті та Євпаторії, два з яких пізніше викупила. Компанія регулярно виграє мільйонні тендери з надання туристичних послуг для російських відомств.

Час від часу Царьов дає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ та пише у соцмережах, озвучуючи улюблені тези Кремля про те, що Майдан розстріляли за наказом лідерів опозиції, а в Україні нібито громадянська війна.

В 2016 Царьов вів переговори з КПРФ про своє висування на виборах до Держдуми Росії. Проте домовитись із керівництвом партії не вдалося.

У серпні 2021 року, не досягнувши повноліття, померла дочка Царьова – Катерина. Причиною стала нібито лікарська помилка.

У 2016 році Царьов вів переговори з КПРФ щодо свого висування на виборах до Держдуми Росії. Фото: Wikimedia

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що слідчий ДБР за погодженням із прокурором Офісу генпрокурора повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу як керівникові організованої злочинної групи.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції Межигір'я.