"Автоматна черга прошила автомобіль". Венедиктова про замах на першого помічника Зеленського

Під Києвом ледь не вбили Сергія Шефіра, його водій поранений / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області обстріляли авто першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Це сталося на автодорозі між селами Лісники та Ходосівка.
Цей факт підтвердила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова в Facebook.
"Я підтверджую факт – дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль", – написала вона.
За попередньою інформацією, стріляли з автоматичної зброї калібру 7,62, здійснили близько 10 пострілів.
"Або переплутали з водієм, або не влучили" – Арахамія назвав дві версії замаху на Шефіра
"В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано... Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно", – додала Венедиктова.
Працює слідчо-оперативна група. Розпочато виробництво з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).
Що відомо про Сергій Шефір?
Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.
- Починав свій творчий шлях з ігор КВН в Кривому Розі.
- Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
- У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
- 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
- Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.
Нагадаємо, раніше на Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїз. Він отримав смертельне поранення під час нападу на його резиденцію.