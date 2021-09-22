"Автоматная очередь прошила автомобиль". Венедиктова о покушении на первого помощника Зеленского

Под Киевом чуть не убили Сергея Шефира, его водитель ранен / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области обстреляли авто первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Это произошло на автодороге между селами Лесники и Ходосовка.
Этот факт подтвердила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
"Я подтверждаю факт – действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные – автоматная очередь прошила автомобиль", – написала она.
По предварительной информации, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62, осуществили около 10 выстрелов.
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"В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали… Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержание, конечно", – добавила Венедиктова.
Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
Что известно о Сергее Шефире?
Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.
- Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
- Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".
- В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
- 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.
- Шефира считают одним из самых близких людей президента.
Напомним, ранее на Гаити застрелили президента Жовенеля Моиза. Он получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.