Авакова "скосив" COVID-19, він у важкому стані – ЗМІ

Аваков бореться з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заразився коронавірусом – його стан здоров'я різко погіршився. Про це пише телеграм-канал Монастир.
"Наші джерела повідомляють, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів COVID-19. Він знаходиться у важкому стані", – йдеться в повідомленні.
Телеграм-канал Жінка з косою теж стверджує про захворювання ексміністра, уточнивши, що "форма середньої тяжкості" і мовляв Аваков заразився штамом "Дельта".
Від самого Авакова у всіх його соціальних мережах подібних повідомлень поки немає, в тому числі і в Instagram, де він зазвичай найбільш активний. Останній його пост аж за 9 жовтня.
Ситуація з "короною" в Україні все гірше
- Мало не кожен день в Україні нові рекорди по смертності і захворюваності. Наприклад, за минулу добу виявили 23 785 нових випадків коронавірусу, а померли 614 українців.
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%. На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%.
- Політики теж готуються до боротьби з "короною" – в Раді хочуть запровадити жорсткі обмеження для депутатів на карантині. Нові правила торкнуться і журналістів.
- А на початку вересня на той момент ще спікер парламенту Дмитро Разумков повторно захворів ковідом.
- Також ми писали, що депутатів вакцинують прямо у Верховній Раді.