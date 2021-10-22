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Авакова "скосил" COVID-19, он в тяжелом состоянии – СМИ

Сергей Мартынец
22 октября, 14:37
В Украине продолжается ухудшаться эпидемическая ситуация, ковид добрался и до бывшего главы МВД

Аваков борется с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусом – его состояние здоровья резко ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал Монастырь.

"Наши источники сообщают, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

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Телеграм-канал Женщина с косой тоже утверждает о заболевании экс-министра, уточнив, что "форма средней тяжести" и мол Аваков заразился штаммом "Дельта".

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От самого Авакова во всех его соцсетях подобных сообщений пока нет, в том числе и в Instagram, где он обычно наиболее активный. Последний его пост аж за 9 октября.

Ситуация с "короной" в Украине все хуже

  • Едва ли не каждый день в Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости. Например, за прошедшие сутки выявили 23 785 новых случаев коронавируса, а умерли 614 украинцев.
  • Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%. На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%.
  • Политики тоже готовятся к борьбе с "короной" – в Раде хотят ввести жесткие ограничения для депутатов на карантине. Новые правила коснутся и журналистов.
  • А в начале сентября на тот момент еще спикер парламента Дмитрий Разумков повторно заболел ковидом.
  • Также мы писали, что депутатов вакцинируют прямо в Верховной Раде.

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