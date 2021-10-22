Авакова "скосил" COVID-19, он в тяжелом состоянии – СМИ

Аваков борется с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусом – его состояние здоровья резко ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал Монастырь.
"Наши источники сообщают, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Телеграм-канал Женщина с косой тоже утверждает о заболевании экс-министра, уточнив, что "форма средней тяжести" и мол Аваков заразился штаммом "Дельта".
От самого Авакова во всех его соцсетях подобных сообщений пока нет, в том числе и в Instagram, где он обычно наиболее активный. Последний его пост аж за 9 октября.
Ситуация с "короной" в Украине все хуже
- Едва ли не каждый день в Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости. Например, за прошедшие сутки выявили 23 785 новых случаев коронавируса, а умерли 614 украинцев.
- Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%. На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%.
- Политики тоже готовятся к борьбе с "короной" – в Раде хотят ввести жесткие ограничения для депутатов на карантине. Новые правила коснутся и журналистов.
- А в начале сентября на тот момент еще спикер парламента Дмитрий Разумков повторно заболел ковидом.
- Также мы писали, что депутатов вакцинируют прямо в Верховной Раде.