Аваков повертається: заява з келихом в руках

Під час відпустки Арсен Борисович був активним в соцмережах / Колаж "Сьогодні"

Колишній глава МДВ України Арсен Аваков, який пішов у відставку в середині липня, повідомив, що повертається.

Про це Арсен Борисович повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Привіт з курорту

У досить жартівливій манері і натякнувши, що він продовжує стежити за подіями в Україні, Аваков написав: "Вода не втамовує спраги... Я це пробував одного разу! Будь-який поважаючий себе мислитель приходить до цього неминучого висновку. З суботою Вас! Так, навіть трускавецкая) Так, відпустку закінчую і скоро буду".

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Після відставки

Судячи з фотографій в соцмережах, Арсен Аваков проводь доволі насичено час після відставки.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітав українців з Днем Незалежності. Відповідне звернення до громадян екс-чиновник опублікував на своїй сторінці в Facebook в середу, 25 серпня.

16 вересня він спробував себе в образі квіткової феї, знявши відповідне відео.

Трохи раніше Аваков на форумі YES зустрівся зі старими друзями . Він вперше після звільнення вибрався в люди на офіційний захід.

Також він встиг і поскандалити. Аваков опублікував в Facebook відео чотирирічної давності, де радник глави ОПУ Олексій Арестович назвав АТО курортом для хлопчиків . Екс-міністр закликав Офіс президента звільнити Арестович.