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Аваков повертається: заява з келихом в руках

Ірина Ковальчук
2 жовтня, 18:50
Колишній глава МВС України анонсував своє повернення після відпустки

Під час відпустки Арсен Борисович був активним в соцмережах / Колаж "Сьогодні"

Колишній глава МДВ України Арсен Аваков, який пішов у відставку в середині липня, повідомив, що повертається.

Про це Арсен Борисович повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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У досить жартівливій манері і натякнувши, що він продовжує стежити за подіями в Україні, Аваков написав: "Вода не втамовує спраги... Я це пробував одного разу! Будь-який поважаючий себе мислитель приходить до цього неминучого висновку. З суботою Вас! Так, навіть трускавецкая) Так, відпустку закінчую і скоро буду".

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